Трамп каже, що його адміністрація найближчим часом розішле країнам листи щодо тарифів

Американський президент Дональд Трамп заявив, що його адміністрація скоро розішле країнам інформацію щодо того, скільки їм потрібно буде платити у межах нових тарифів.

Про це він сказав під час пресконференції із журналістами, пише "Європейська правда".

Відповідаючи на питання щодо майбутніх тарифів, Трамп заявив, що його адміністрація найближчим часом розішле листи іноземним урядам із повідомленням про розмір мит, які їм доведеться сплатити.

За його словами, це станеться впродовж наступного тижня або трохи пізніше.

"Дехто буде розчарований, бо їм доведеться платити мита", – зазначив він, не надавши додаткових деталей щодо тарифної політики чи переліку країн, яких вона стосуватиметься.

З наближенням терміну, встановленого Трампом, між Німеччиною і Францією виникають розбіжності щодо того, як вести переговори з США.

Зазначимо, ЗМІ писали, що Європейський Союз і США вважають, що зможуть укласти певну форму торговельної угоди до 9 липня, коли Вашингтон має намір ввести 50% мита на майже всі товари з ЄС.

Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що швидка і проста торговельна угода краща за "повільну і складну".

27 червня Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС готовий до укладення торгової угоди зі США, але також готовий і до того, що такої домовленості не буде.