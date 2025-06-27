Швеція купить зброю, яка зможе уражати цілі в Росії

Збройні сили Швеції найближчим часом ухвалять рішення про придбання зброї великої дальності, яка може вражати цілі на території Росії.

Про це в інтервʼю агентству ТТ заявив головнокомандувач шведських Збройних сил Мікаель Клаессон, повідомляє "Європейська правда".

За словами Клаессона, у питанні закупівлі засобів далекобійного ураження ідеться про крилаті ракети та ракетну артилерію, які можуть вражати цілі на території Росії.

"Перш за все, це питання стримування. Мати можливість не тільки воювати на своїй території, але й піддавати нападника ризику захищатися на своїй землі. Можливість завдавати ударів по логістиці, районах зосередження військ тощо", – пояснив головнокомандувач шведських Збройних сил.

Нині командування оцінює, які саме засоби потрібні та розглядає "двох-трьох" різних постачальників, розповів Клаессон, відмовившись розкрити деталі.

Він водночас зазначив, що йдеться про дальність від 150 до 500 кілометрів. Для порівняння: найсучасніша артилерійська установка Швеції Archer має дальність до 50 кілометрів.

"Ми могли б відігравати набагато більш активну роль у стримуванні НАТО, маючи такі системи, не обов'язково в Швеції, а, можливо, у Фінляндії або країнах Балтії", – додав Клаессон.

Минулого тижня Швеція погодила масштабне збільшення видатків на оборону на 300 мільярдів крон, що до 2030 року дозволить довести їхню частку до 3,5% ВВП з нинішніх 2,4%.

Швеція відмовилася від двох століть військового нейтралітету і подала заявку на членство в НАТО після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ставши 32-м членом Альянсу в березні 2024 року.