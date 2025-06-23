Швеція купує німецьку систему ППО, яка "добре показала себе в Україні"

Уряд Швеції в понеділок оголосив про наміри придбати систему протиповітряної оборони середньої дальності IRIS-T SLM в німецького виробника Diehl.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.

Шведський прем'єр-міністр Ульф Крістерссон і міністр оборони Пол Йонсон оголосили про закупівлю нової системи ППО під час візиту на стратегічно важливий острів Готланд.

Вартість контракту з Diehl становитиме 9 мільярдів крон (930 мільйонів доларів) і покриває сім систем ППО разом із запчастинами та обслуговуванням. Їхні поставки почнуться з 2028 року.

Придбана IRIS-T SLM буде використовуватись зокрема для захисту Готланду, заявили у шведському уряді.

"Ця система добре показала себе в Україні", – сказав премʼєр Швеції в коментарі SVT.

У шведському уряді наголосили, що придбання IRIS-T – це перший крок на шляху до інвестицій у протиповітряну оборону країни.

Минулого тижня Швеція погодила масштабне збільшення видатків на оборону на 300 мільярдів крон, що до 2030 року дозволить довести їхню частку до 3,5% ВВП з нинішніх 2,4%.

Швеція відмовилася від двох століть військового нейтралітету і подала заявку на членство в НАТО після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ставши 32-м членом Альянсу в березні 2024 року.