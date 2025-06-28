Фіцо каже, що не бачить сенсу зустрічатися з Зеленським, бо той його "ненавидить"

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо сказав, що не бачить причин зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським через те, що той його "ненавидить".

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить Aktuality.

Фіцо прокоментував зацікавленість президента Петера Пеллегріні у тому, щоб здійснити візит до України, та сказав, що це було би "суто символічним візитом", оскільки словацький президент за своїми повноваженнями не може укладати ніяких угод.

Водночас Роберт Фіцо сказав, що сам не бачить сенсу зустрічатися із Зеленським – на відміну від взаємодії з українським прем’єром Денисом Шмигалем.

"Моя зустріч з президентом Зеленським не має сенсу, тому що він мене ненавидить… Тож я не бачу причин зустрічатися з президентом України", – сказав Роберт Фіцо.

Також він сказав, що бачить для Словаччини більше переваг, аніж недоліків від того, що Україна стане членом ЄС.

Нагадаємо, Словаччина публічно виступає проти схвалення 18-го пакета санкцій проти Росії, проте у ЄС вважають, що найближчим часом країна змінить свою позицію.

Читайте також: "Європа мінус Орбан". Як саміт ЄС шукав майбутнє для України та чому не здолали опір Угорщини