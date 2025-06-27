У ЄС упевнені, що подолають опір новим санкціям проти РФ з боку Словаччини

Хоча Словаччина публічно виступає проти схвалення 18-го пакета санкцій проти Росії, в Європейському Союзі вважають, що найближчим часом країна змінить свою позицію.

Про це йдеться у статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка та журналістки "ЄвроПравди" в Брюсселі Тетяни Висоцької.

Як нагадують автори статті, Словаччина раніше виступала проти повної відмови від російського газу з 2028 року, що пропонується у 18-му пакеті санкцій проти Росії.

У словацького премʼєра Роберта Фіцо для цього були такі ж аргументи, як і в Угорщини: через відмову від поставок з Росії зростуть ціни, а російський "Газпром" може подати багатомільярдні позови.

"Але лише Фіцо обрав тактику тиску: він обіцяє блокувати 18-й пакет санкцій проти Росії, доки Братислава не отримає гарантії від ЄС у газових питаннях", – ідеться у статті.

У день саміту ЄС у четвер з Фіцо особисто поговорила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, але й після цього він продовжив виступати проти нового пакета санкцій. Тож на засіданні послів ЄС того ж дня 18-й пакет санкцій проти Росії не був затверджений.

"Втім, думка Словаччини ще може змінитися. У приватних розмовах з "ЄвроПравдою" європейські посадовці висловлюють впевненість: за лічені дні зі Словаччиною буде угода і санкції розблокують", – наголошується у статті.

Водночас наразі 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії продовжує залишатися заблокованим, і гарантії його розблокування немає, додають автори.

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