Верховний суд США став на бік Трампа щодо можливості судів зупиняти його рішення

Верховний суд США став на бік президента Трампа і обмежив можливість судової системи зупиняти його нововведення.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Верховний суд США забезпечив Дональду Трампу ще одне переможне рішення, що спростить для нього реалізацію суперечливих нововведень.

Шістьома голосами консервативних членів проти трьох незгодних суддів Суд обмежив можливість судової гілки влади перешкоджати впровадженню президентських рішень.

Рішення ухвалили за результатом звернення адміністрації Трампа з проханням звузити сферу дії так званих універсальних судових заборон. Зокрема, так федеральні судді призупинили дію Трампового наказу щодо обмеження права на громадянство за народженням.

Суд вирішив, що судді можуть ухвалювати подібні рішення лише відносно конкретної особи чи групи осіб, які подають позов.

Втім, судове рішення не дозволяє негайне виконання наказу Трампа. Судам нижчої інстанції доручають переглянути обсяг судових заборон.

Нещодавно федеральний суддя заборонив адміністрації Трампа скасувати право Гарвардського університету приймати іноземних студентів, задовольнивши термінове клопотання закладу.