Британія готова судитись з Абрамовичем, щоб передати Україні кошти від продажу "Челсі"

Уряд Великої Британії заявив, що може подати до суду на російського олігарха Романа Абрамовича, щоб домогтись передачі 2,34 млрд фунтів стерлінгів (3,2 млрд доларів) із коштів, виручених від продажу футбольного клубу "Челсі", на гуманітарні цілі в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Абрамович продав "Челсі" консорціуму на чолі з американським інвестором Тоддом Боелі у травні 2022 року, після того, як на нього наклали санкції Британія та Європейський Союз через його зв'язки з правителем Росії Владіміром Путіним.

Протягом трьох років, що минули з того часу, кошти від продажу були заморожені на банківському рахунку у Великій Британії і не можуть бути переведені або використані без ліцензії Управління з виконання фінансових санкцій, підрозділу Казначейства Великої Британії.

Уряди Великої Британії, які змінювали один одного, заявляли, що кошти з продажу лондонського футбольного клубу мають бути використані для надання гуманітарної допомоги Україні, і намагалися домовитися з Абрамовичем про використання цих грошей із цією метою.

У заяві, зробленій у понеділок ввечері, уряд Великої Британії заявив, що не зміг досягти такої угоди з Абрамовичем і тепер розглядає можливість притягнення його до суду.

"Уряд рішуче налаштований на те, щоб кошти від продажу футбольного клубу "Челсі" були спрямовані на гуманітарні цілі в Україні після незаконного повномасштабного вторгнення Росії. Ми глибоко розчаровані тим, що досі не вдалося досягти згоди з паном Абрамовичем щодо цього", – йдеться у спільній заяві канцлера казначейства Рейчел Рівз та міністра закордонних справ Девіда Леммі.

У заяві також наголошено, що хоча "двері для переговорів залишатимуться відкритими", Британія готова за необхідності добиватись через суд того, щоб Україна "змогла скористатися цими коштами якнайшвидше".

Нагадаємо, у березні Леммі пообіцяв вжити заходів, які допоможуть вивільнити кошти від продажу "Челсі".

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