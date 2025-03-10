У Британії пообіцяли добитись передачі 2,3 млрд фунтів від продажу "Челсі" на користь України

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі пообіцяв вжити заходів, які допоможуть вивільнити 2,3 млрд фунтів стерлінгів, отриманих від продажу російським мільярдером Романом Абрамовичем футбольного клубу "Челсі" більше двох років тому.

Про це Леммі сказав в інтерв'ю Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

Кошти від продажу клубу, які уряд Великої Британії заморозив і хоче перенаправити в Україну, вже два роки лежать на банківському рахунку спеціального трасту, а переговори про те, як саме ці гроші мають бути використані, затягнулися.

"Я розчарований тим, що цього не сталося, це правда – і що гроші потрібно розподілити, їх потрібно використати", – сказав Леммі.

Він відзначив, що переходить до "підходу, орієнтованого на дії", щоб спробувати вийти з глухого кута.

Міністр підкреслив, що його "перший інстинкт – це не судовий процес", оскільки цей шлях "потребує часу". Однак люди, знайомі з його мисленням, кажуть, що звернення до суду для вирішення цього питання є одним з варіантів, які він розглядає.

Іншим варіантом залишається укладення угоди з фондом, який буде створений для управління коштами. Хоча Леммі визнав, що навколо цього питання існують "юридичні складнощі", він пообіцяв, що все буде зроблено.

"Я сповнений рішучості побачити, як ці гроші "вийдуть за двері", і зроблю все, що в моїх силах, щоб це сталося", – заявив міністр.

Позиція уряду Великої Британії полягає в тому, що гроші повинні бути витрачені всередині України, в той час як спірний фонд, до якого входить колишній виконавчий директор ЮНІСЕФ у Великій Британії Майк Пенроуз, наполягає на гнучкості для підтримки біженців, які втекли від війни, розповіли виданню раніше співрозмовники, знайомі з суперечкою.

Російський олігарх Роман Абрамович продав лондонський футбольний клуб консорціуму на чолі з американським інвестором Тоддом Белі у травні 2022 року.

Він зробив це після того, як на нього наклали санкції Велика Британія та Європейський Союз через його ймовірні зв'язки з лідером Росії Владіміром Путіним.

Майже через рік після продажу кошти залишалися замороженими на банківському рахунку у Великій Британії.

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