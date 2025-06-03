Кос про відкриття кластерів з Україною та Молдовою: це абсолютно необхідно і в руках ЄС

Відкриття першого кластера у перемовинах про вступ до ЄС з Україною та Молдовою є абсолютно необхідним, для цього все готово, а відповідне рішення знаходиться в руках Ради ЄС.

Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос на засіданні комітету з закордонних справ Європейського парламенту 3 червня, передає кореспондентка "Європейської правди".

Кос підкреслила, що Україна та Молдова готові до відкриття першого кластера, і Рада ЄС повинна знайти шляхи для цього.

"Нам абсолютно необхідно зробити наступний крок з Україною та Молдовою. Обидві країни виконали своє домашнє завдання. Все готово і в руках Ради, щоб відкрити перший кластер", – наголосила Марта Кос.

Вона нагадала, що саме "вступ до ЄС для України є ключовою гарантією безпеки. Ми повинні зробити це реальністю".

"Ми повинні опрацювати рух уперед, зберегти динаміку реформ в Україні, допомогти нашим державам-членам вирішити їхні проблеми і, зрештою, відповісти на наші найбільші виклики безпеці з часів Другої світової війни", – переконана вона.

Марта Кос також зауважила на прогрес у реформах, який демонструє Україна.

"Тридцять шість індикаторів реформ були досягнуті завдяки постійним зусиллям у сфері традиційних реформ, боротьби з корупцією, лібералізації енергетичного ринку, корпоративного управління та бізнес-клімату. Ці реформи, досягнуті за найскладніших умов, не є абстрактними. Вони безпосередньо підтримують вступ України до ЄС і наближають її до Союзу в усіх сенсах – політичному, правовому та економічному", – розповіла єврокомісарка.

Як повідомляла "ЄП", Брюссель розробляє сценарій проведення "паралельних переговорів" про вступ України до ЄС в обхід Угорщини – перші кроки в його реалізації вже зроблені, хоча офіційно про це воліють не повідомляти.

Міністр з питань ЄС Угорщини Януш Бока 27 травня заявив, що Угорщина продовжить блокувати вступ України до ЄС через шпигунські скандали.

Детально читайте у статті: "План Б" для вступу України в ЄС. Як Брюссель готується допомагати Києву попри вето Угорщини.