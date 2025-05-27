Угорщина продовжить блокувати вступ України до ЄС через шпигунські скандали

Угорщина наразі не збирається схвалювати відкриття переговорних кластерів у перемовинах про вступ України до ЄС через напружені двосторонні політичні відносини.

Про це заявив міністр з питань ЄС Угорщини Януш Бока, відповідаючи на питання журналістів перед початком засідання Ради ЄС з загальних питань у Брюсселі 27 травня, передає кореспондентка "Європейської правди".

Бока звинуватив Україну у тому, що вона займається шпигунською діяльністю на угорській території.

"На цей момент Україна проводить численні інформаційні та розвідувальні заходи на території Угорщини з наміром вплинути на демократичні процеси ухвалення рішень. У такому політичному контексті надзвичайно складно вести конструктивні переговори", – сказав він.

Нагадаємо, 20 травня угорські спецслужби заявили про викриття двох українських "шпигунів": Роланда Цебера та Іштвана Голло.

В угорському суді стверджують, що є підстави підозрювати, що Голло за дорученням української військової розвідки "здійснював в Угорщині діяльність, яка, у разі доведення, становить злочин шпигунства".

Нове загострення в українсько-угорських відносинах почалось після того, як вранці 9 травня Служба безпеки України заявила про викриття агентурної мережі військової розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на Закарпатті.

Після цього Будапешт заявив, що видворяє двох українських дипломатів, звинувативши їх у шпигунстві.

У відповідь на це Україна вислала двох угорських дипломатів.