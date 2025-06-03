Кос об открытии кластеров с Украиной и Молдовой: это абсолютно необходимо и в руках ЕС

Открытие первого кластера в переговорах о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой является абсолютно необходимым, для этого все готово, а соответствующее решение находится в руках Совета ЕС.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос на заседании комитета по иностранным делам Европейского парламента 3 июня, передает корреспондент "Европейской правды".

Кос подчеркнула, что Украина и Молдова готовы к открытию первого кластера, и Совет ЕС должен найти пути для этого.

"Нам абсолютно необходимо сделать следующий шаг с Украиной и Молдовой. Обе страны выполнили свое домашнее задание. Все готово и в руках Совета, чтобы открыть первый кластер", – подчеркнула Марта Кос.

Она напомнила, что именно "вступление в ЕС для Украины является ключевой гарантией безопасности. Мы должны сделать это реальностью".

"Мы должны проработать движение вперед, сохранить динамику реформ в Украине, помочь нашим государствам-членам решить их проблемы и, наконец, ответить на наши самые большие вызовы безопасности со времен Второй мировой войны", – убеждена она.

Марта Кос также отметила прогресс в реформах, который демонстрирует Украина.

"Тридцать шесть индикаторов реформ были достигнуты благодаря постоянным усилиям в сфере традиционных реформ, борьбы с коррупцией, либерализации энергетического рынка, корпоративного управления и бизнес-климата. Эти реформы, достигнутые в самых сложных условиях, не являются абстрактными. Они непосредственно поддерживают вступление Украины в ЕС и приближают ее к Союзу во всех смыслах – политическом, правовом и экономическом", – рассказала еврокомиссар.

Как сообщала "ЕП", Брюссель разрабатывает сценарий проведения "параллельных переговоров" о вступлении Украины в ЕС в обход Венгрии – первые шаги в его реализации уже сделаны, хотя официально об этом предпочитают не сообщать.

Министр по вопросам ЕС Венгрии Януш Бока 27 мая заявил, что Венгрия продолжит блокировать вступление Украины в ЕС из-за шпионских скандалов.

Подробно читайте в статье: "План Б" для вступления Украины в ЕС. Как Брюссель готовится помогать Киеву несмотря на вето Венгрии.