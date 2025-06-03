До Європи долетів дим від лісових пожеж у Канаді

Дим від масштабних лісових пожеж у Канаді, які тривають з квітня, досяг Північно-Західної Європи та найближчими днями пошириться далі континентом.

Про це у вівторок попередила європейська Служба моніторингу атмосфери Copernicus (CAMS), пише "Європейська правда".

У провінції Манітоба в центральній Канаді через посуху спостерігається найгірший початок сезону лісових пожеж за останні роки, а на заході, в провінції Саскачеван, наприкінці травня оголосили надзвичайний стан і евакуювали тисячі жителів.

"Дим, що походить від лісових пожеж у канадських провінціях Манітоба і Саскачеван, перейшов через Атлантичний океан", – повідомила служба моніторингу клімату ЄС.

Європейські супутники почали відстежувати дим у середині травня, причому деякі димові хмари досягли східних берегів Греції та східної частини Середземного моря.

"Друга, набагато більша хмара диму перетнула Атлантичний океан в останній тиждень травня і 1 червня досягла північно-західних районів Європи", – повідомили у CAMS.

Там попередили, що найближчими днями на Європейський континент перенесе нові хмари диму, який складається з газоподібних речовин, як-от оксид вуглецю, а також водяної пари та твердих частинок, які можуть бути небезпечними для здоров'я.

У CAMS водночас зазначили, що хмари диму фіксують на достатньо великій висоті, тож значного впливу на життя європейців вони не матимуть – але найближчими днями можна очікувати задимлення неба та червонувато-помаранчевих заходів сонця.

Раніше повідомлялось, що Греція цього року залучить рекордну кількість пожежників для підготовки до "поганих сценаріїв".