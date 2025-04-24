Цього року Греція залучить рекордну кількість пожежників для боротьби з вогнем

Греція цього року залучить рекордну кількість пожежників у межах підготовки до "поганих сценаріїв".

Про це заявив у четвер, 24 квітня, міністр з питань кліматичної кризи Янніс Кефалогіанніс, після низки руйнівних лісових пожеж, цитує Reuters, передає "Європейська правда".

Як заявила Всесвітня метеорологічна організація, через зміну клімату погода у всьому світі стала більш непередбачуваною та екстремальною, а 2024 рік став найспекотнішим за всю історію спостережень.

За словами Кефалогіанніса, цього року буде доступно близько 18 тисяч пожежників – це найбільша кількість в історії, а також тисячі волонтерів.

"Нас не має вводити в оману те, що кліматичні умови цього року здаються дещо м’якшими, ніж у попередні роки. Погані сценарії попереду", – заявив він.

Кефалогіанніс також повідомив, що цього року буде залучено близько 80 дронів із тепловізорами – майже вдвічі більше, ніж минулого року. Цей крок покликаний пришвидшити виявлення лісових пожеж.

Як раніше повідомлялося, Греція виплатить мільйонні компенсації постраждалим від лісової пожежі біля Афін.

У Греції внаслідок лісової пожежі, яка спалахнула 29 вересня минулого року загинули двоє людей.