Глава Пентагону в НАТО закличе союзників витрачати 5% ВВП на оборону

У Пентагоні підтвердили участь міністра оборони США Піта Гегсета в зустрічі глав оборонних відомств Північноатлантичного Альянсу, яка відбудеться у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі 5 червня.

Про це заявив речник Пентагону Шон Парнелл, повідомляє "Європейська правда".

Гегсет, як зазначається, візьме участь у зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі цього тижня.

У своїй промові він наголосить на заклику Дональда Трампа до союзників по НАТО "взяти на себе зобов'язання витрачати 5% ВВП на оборону та переорієнтувати НАТО на колективну оборону і стримування", йдеться в повідомленні.

Крім того, Гегсет також планує відвідати Францію 6 червня, де візьме участь в урочистостях з нагоди річниці висадки військ союзників у Нормандії.

Зазначимо, що паралельно з міністерською зустріччю НАТО 4 червня відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України, де головуватимуть Велика Британія та Франція.

Міністри оборони Альянсу, як очікується, обговорять необхідність збільшення оборонних витрат і закупівлі військового обладнання.