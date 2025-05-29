У НАТО повідомили, коли відбудеться нове засідання "Рамштайну"

Контактна група з питань оборони України, відома як формат "Рамштайн", збереться в штаб-квартирі НАТО наступного тижня.

Про це повідомили у пресслужбі Альянсу, інформує "Європейська правда".

Як зазначили у пресслужбі, Велика Британія та Німеччина скличуть Контактну групу з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО на 4 червня 2025 року.

Попереднє засідання формату "Рамштайн" пройшло 11 квітня в Брюсселі. Його також скликали Велика Британія та Німеччина.

Британія та Німеччина почали опікуватись "Рамштайном" після зміни президентської адміністрації у Сполучених Штатах. Попередні зустрічі "Рамштайну" за адміністрації Джо Байдена, починаючи з 2022 року, проходили під головуванням США.

На засіданні 11 квітня Німеччина та інші країни створили "коаліцію РЕБ" для України.

Президент Володимир Зеленський тоді звернувся до учасників "Рамштайну" з Кривого Рогу, закликавши надати 10 Patriot.

Наступного дня після зустрічі "Рамштайну", 5 червня, у штаб-квартирі НАТО пройде зустріч міністрів оборони Альянсу, які проведуть підготовку до червневого саміту лідерів блоку в Гаазі.