У Польщі підбили підсумки свого головування в ЄС

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск та інші представники уряду підбили підсумки головування Польщі в Раді ЄС, яке з 1 липня перейде до Данії.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Серед найважливіших досягнень останнього півріччя польський уряд виділяє рішення ЄС про інвестиції в оборону і безпеку, зокрема через інструмент SAFE.

Представники уряду зазначили, що головування Польщі мало "переломний" характер.

"Європейський Союз виник як велика мрія про континент без війни, без конфронтації, без необхідності застосування сили. Європейський Союз був відповіддю на війну і виражав віру європейців у те, що війни більше не буде. Ви знаєте, як важко було зламати цю парадигму? Цю наївну європейську віру?" – сказав Дональд Туск.

Він підкреслив, що "це було велике завдання, і польське головування стало в цьому питанні проривом, який можна проілюструвати також рішеннями про мільярди євро" на оборону.

Міністр європейських справ Польщі Адам Шлапка зазначив, що законодавчі рішення, пов'язані з SAFE, були ухвалені в рекордно короткі терміни.

"Це те, чого раніше під час роботи Європейського Союзу не було. Від ухвалення політичного рішення, подання законодавчого акта до прийняття конкретної програми з процедурами, правилами та конкретними коштами – 71 день. Зазвичай такі речі тривають кілька президентських термінів", – сказав він.

Своєю чергою глава МЗС Радослав Сікорський розповів, що під час польського головування в Раді ЄС Європа прийняла польські аргументи про те, що Росія є довгостроковою, постійною загрозою.

Він підкреслив, що також було прийнято низку інструментів, що підвищують стійкість і безпеку ЄС.

Сікорський оцінив польське головування в Раді ЄС як успішне, незважаючи на те, що воно відбувалося в період напруженості, пов'язаної з війною в Україні та кризою на Близькому Сході.

Варто зазначити, що прогрес у справі переговорів про вступ між Україною і ЄС був одним з пріоритетів польського головування. Проте, як відомо, Угорщина заблокувала цей процес.

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