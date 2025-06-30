В Польше подвели итоги своего председательства в ЕС

Польский премьер-министр Дональд Туск и другие представители правительства подвели итоги председательства Польши в Совете ЕС, которое с 1 июля перейдет к Дании.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Среди важнейших достижений последнего полугодия польское правительство выделяет решение ЕС об инвестициях в оборону и безопасность, в частности через инструмент SAFE.

Представители правительства отметили, что председательство Польши имело "переломный" характер.

"Европейский Союз возник как большая мечта о континенте без войны, без конфронтации, без необходимости применения силы. Европейский Союз был ответом на войну и выражал веру европейцев в то, что войны больше не будет. Вы знаете, как трудно было сломать эту парадигму? Эту наивную европейскую веру?" – сказал Дональд Туск.

Он подчеркнул, что "это была большая задача, и польское председательство стало в этом вопросе прорывом, который можно проиллюстрировать также решениями о миллиардах евро" на оборону.

Министр европейских дел Польши Адам Шлапка отметил, что законодательные решения, связанные с SAFE, были приняты в рекордно короткие сроки.

"Это то, чего раньше во время работы Европейского Союза не было. От принятия политического решения, представления законодательного акта до принятия конкретной программы с процедурами, правилами и конкретными средствами – 71 день. Обычно такие вещи длятся несколько президентских сроков", – сказал он.

В свою очередь глава МИД Радослав Сикорский рассказал, что во время польского председательства в Совете ЕС Европа приняла польские аргументы о том, что Россия является долгосрочной, постоянной угрозой.

Он подчеркнул, что также был принят ряд инструментов, повышающих устойчивость и безопасность ЕС.

Сикорский оценил польское председательство в Совете ЕС как успешное, несмотря на то, что оно происходило в период напряженности, связанной с войной в Украине и кризисом на Ближнем Востоке.

Стоит отметить, что прогресс в деле переговоров о вступлении между Украиной и ЕС был одним из приоритетов польского председательства. Однако, как известно, Венгрия заблокировала этот процесс.

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