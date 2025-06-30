МЗС та Міноборони Німеччини закликали ЄС "пошукати" у себе ППО для України

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що він та глава Міністерства оборони країни Борис Пісторіус виступили зі спільним листом до європейських партнерів, який має на меті знайти можливість додаткової передачі Україні систем протиповітряної оборони.

Про це він заявив під час пресконференції зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою у Києві у понеділок, 30 червня, пише кореспондентка "Європейської правди".

Під час свого візиту до Києва глава МЗС Німеччини наголосив на тому, що впродовж останніх тижнів Росія посилила повітряні атаки на українські регіони.

"Тому нам потрібно ще більше систем протиповітряної оборони, здатних захищати Україну на всіх частотах і на всіх висотах", – наголосив він.

Вадефуль запевнив: його країна "буде використовувати всі можливі засоби", та розповів про лист до європейських партнерів Німеччини.

"Звичайно, німецька промисловість намагається збільшити свої потужності. Ми також ще раз обговоримо це з нашими європейськими партнерами, і є спільний лист від міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса та від мене до наших європейських партнерів, щоб перевірити, чи всі системи, які ви маєте в наявності, дійсно необхідні зараз, чи можна передати окремі системи Україні", – заявив він.

Цього ж дня він розповів про те, що з ним до Києва прибула делегація зі сфери оборонної промисловості.

Варто нагадати, що 28 травня міністри оборони Німеччини Борис Пісторіус та України Рустем Умєров підписали у Берліні угоду щодо фінансування далекобійного озброєння українського виробництва – загалом німецький міністр пообіцяв широкий спектр підтримки, загальний обсяг якої склав близько 5 млрд євро.

А на початку червня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що німецька сторона надасть Україні додаткову військову допомогу на суму 1,9 млрд євро.