МИД и Минобороны Германии призвали ЕС "поискать" у себя ПВО для Украины

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что он и глава Министерства обороны страны Борис Писториус выступили с совместным письмом к европейским партнерам, цель которого – найти возможность дополнительной передачи Украине систем противовоздушной обороны.

Об этом он заявил во время пресс-конференции со своим украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве в понедельник, 30 июня, пишет корреспондент "Европейской правды".

Во время своего визита в Киев глава МИД Германии отметил, что в течение последних недель Россия усилила воздушные атаки на украинские регионы.

"Поэтому нам нужно еще больше систем противовоздушной обороны, способных защищать Украину на всех частотах и на всех высотах", – подчеркнул он.

Вадефуль заверил: его страна "будет использовать все возможные средства", и рассказал о письме к европейским партнерам Германии.

"Конечно, немецкая промышленность пытается увеличить свои мощности. Мы также еще раз обсудим это с нашими европейскими партнерами, и есть совместное письмо от министра обороны Германии Бориса Писториуса и от меня к нашим европейским партнерам, чтобы проверить, все ли системы, которые вы имеете в наличии, действительно необходимы сейчас, можно ли передать отдельные системы Украине", – заявил он.

В этот же день он рассказал о том, что с ним в Киев прибыла делегация из сферы оборонной промышленности.

Стоит напомнить, что 28 мая министры обороны Германии Борис Писториус и Украины Рустем Умеров подписали в Берлине соглашение о финансировании дальнобойного вооружения украинского производства – в целом немецкий министр пообещал широкий спектр поддержки, общий объем которой составил около 5 млрд евро.

А в начале июня министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что немецкая сторона предоставит Украине дополнительную военную помощь на сумму 1,9 млрд евро.