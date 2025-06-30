Глава МЗС Вірменії вимагає у Лаврова не втручатись у внутрішні справи його країни

Міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян звернувся до очільника МЗС РФ Сергєя Лаврова з вимогою не втручатись у внутрішні справи його країни.

Як повідомляє "Європейська правда", слова Мірзояна наводить News.am.

Коментар очільника вірменського МЗС стосувався заяви Лаврова щодо слідчих дій та затримань щодо вірменських священнослужителів.

Лавров казав, що "нападки на церкву" стають приводом для занепокоєння.

У відповідь Мірзоян зазначив, що інформація, яку навів Лавров, є "неповною і неправильною".

"Якщо не помиляюся, він використовував вираз "боротьба влади проти церкви". Інформація Лаврова не відповідає дійсності, в Вірменії не ведеться боротьба влади проти церкви. Те, що він має на увазі, передбачає участь декількох церковників у політичній діяльності", – наголосив очільник МЗС.

Він додав, що це – "правовий процес і внутрішня справа Республіки Вірменія".

"Краще б Лаврову не втручатися у внутрішні справи країни", – сказав Мірзоян, адресувавши аналогічний заклик російським депутатам і ЗМІ.

За словами міністра, РФ має "з великою повагою ставитися до суверенітету Вірменії і більше ніколи не втручатися у справи країни".

Як відомо, 25 червня у Вірменії відбулися дуже гучні затримання. Влада заявила про розкриття мережі, що готувала "силове захоплення влади".

Зокрема, прем'єр-міністр Нікол Пашинян повідомив, що правоохоронці запобігли масштабному та зловісному плану "злочинного олігархічного духовенства" щодо дестабілізації Республіки Вірменія та захоплення влади.

За даними ЗМІ, заколот готував опозиційний рух "Священна боротьба", який досі боровся з владою дозволеними способами, насамперед – організуючи масштабні протестні мітинги.

Датою перевороту планувалося зробити 21 вересня – День незалежності Вірменії.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка Церковно-російський заколот: що стоїть за гучними політичними арештами у Вірменії.