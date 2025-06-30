Глава МИД Армении требует от Лаврова не вмешиваться во внутренние дела его страны
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян обратился к главе МИД РФ Сергею Лаврову с требованием не вмешиваться во внутренние дела его страны.
Как сообщает "Европейская правда", слова Мирзояна приводит News.am.
Комментарий главы армянского МИД касался заявления Лаврова о следственных действиях и задержаниях в отношении армянских священнослужителей.
Лавров сказал, что "нападки на церковь" становятся поводом для беспокойства.
В ответ Мирзоян отметил, что информация, приведенная Лавровым, является "неполной и неверной".
"Если не ошибаюсь, он использовал выражение "борьба власти против церкви". Информация Лаврова не соответствует действительности, в Армении не ведется борьба власти против церкви. То, что он имеет в виду, предполагает участие нескольких церковников в политической деятельности", – подчеркнул глава МИД.
Он добавил, что это – "правовой процесс и внутреннее дело Республики Армения".
"Лучше бы Лаврову не вмешиваться во внутренние дела страны", – сказал Мирзоян, адресовав аналогичный призыв российским депутатам и СМИ.
По словам министра, РФ должна "с большим уважением относиться к суверенитету Армении и больше никогда не вмешиваться в дела страны".
Как известно, 25 июня в Армении произошли очень громкие задержания. Власти заявили о раскрытии сети, которая готовила "силовой захват власти".
В частности, премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что правоохранители предотвратили масштабный и зловещий план "преступного олигархического духовенства" по дестабилизации Республики Армения и захвату власти.
По данным СМИ, мятеж готовило оппозиционное движение "Священная борьба", которое до сих пор боролось с властью разрешенными способами, прежде всего – организуя масштабные протестные митинги.
Датой переворота планировалось сделать 21 сентября – День независимости Армении.
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