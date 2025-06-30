Глава МИД Армении требует от Лаврова не вмешиваться во внутренние дела его страны

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян обратился к главе МИД РФ Сергею Лаврову с требованием не вмешиваться во внутренние дела его страны.

Как сообщает "Европейская правда", слова Мирзояна приводит News.am.

Комментарий главы армянского МИД касался заявления Лаврова о следственных действиях и задержаниях в отношении армянских священнослужителей.

Лавров сказал, что "нападки на церковь" становятся поводом для беспокойства.

В ответ Мирзоян отметил, что информация, приведенная Лавровым, является "неполной и неверной".

"Если не ошибаюсь, он использовал выражение "борьба власти против церкви". Информация Лаврова не соответствует действительности, в Армении не ведется борьба власти против церкви. То, что он имеет в виду, предполагает участие нескольких церковников в политической деятельности", – подчеркнул глава МИД.

Он добавил, что это – "правовой процесс и внутреннее дело Республики Армения".

"Лучше бы Лаврову не вмешиваться во внутренние дела страны", – сказал Мирзоян, адресовав аналогичный призыв российским депутатам и СМИ.

По словам министра, РФ должна "с большим уважением относиться к суверенитету Армении и больше никогда не вмешиваться в дела страны".

Как известно, 25 июня в Армении произошли очень громкие задержания. Власти заявили о раскрытии сети, которая готовила "силовой захват власти".

В частности, премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что правоохранители предотвратили масштабный и зловещий план "преступного олигархического духовенства" по дестабилизации Республики Армения и захвату власти.

По данным СМИ, мятеж готовило оппозиционное движение "Священная борьба", которое до сих пор боролось с властью разрешенными способами, прежде всего – организуя масштабные протестные митинги.

Датой переворота планировалось сделать 21 сентября – День независимости Армении.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Церковно-русский мятеж: что стоит за громкими политическими арестами в Армении.