Данія хоче, щоб Україна та Молдова просувалися до членства в ЄС одночасно

Розширення ЄС є одним з пріоритетів головування Данії у Європейському Союзі, і Данія хотіла б, щоб Україна та Молдова рухалися на цьому шляху одночасно.

Про це, відповідаючи на запитання кореспондентки "Європейської правди" 30 червня в Брюсселі, заявив посол Данії в ЄС Карстен Грьонбек-Єнсен.

Данія, яка з 1 липня головуватиме у Раді ЄС, буде прагнути, щоб Україна та Молдова проводили перемовини про членство в Євросоюзі з однаковою швидкістю.

"Ми хочемо рухатися вперед з Україною та Молдовою одночасно і зараз думаємо про те, як це зробити", – наголосив Грьонбек-Єнсен.

Посол констатував, що ЄС стикається з труднощами у виконанні цього завдання щодо України, "тому що у нас немає одностайної підтримки з оцінкою України, що вона готова до цього (до відкриття перемовних кластерів. – Ред.)".

"Існують юридичні обмеження, існують політичні обмеження, і якби я поділився тут із вами нашими міркуваннями, я не впевнений, що ми змогли б просуватися настільки швидко", – розповів Карстен Грьонбек-Єнсен.

"Ми хочемо рухатися вперед і, сподіваюся, зможемо це зробити, але це не є просто", – додав він.

Раніше циркулювала інформація, що ЄС може пришвидшити фактичні переговори про вступ з Молдовою, "розділивши" її з Україною, для якої цей процес заблокувала Угорщина.

У той самий час Брюссель розробляє сценарій проведення "паралельних переговорів" про вступ України до ЄС в обхід Угорщини – перші кроки в його реалізації вже зроблені, хоча офіційно про це воліють не повідомляти.

Читайте детальніше в статті Сергія Сидоренка та Тетяни Висоцької: Як саміт ЄС шукав майбутнє для України та чому не здолали опір Угорщини.