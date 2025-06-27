Орбан: ми зупинили вступ України до Євросоюзу

Глава угорського уряду Віктор Орбан заявив, що результати так званого "референдуму" щодо членства України в ЄС, організованого його урядом, дозволили зупинити вступ України до спільноти.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Орбан заявив в ефірі державного радіо у п’ятницю, його цитує Telex.

Орбан сказав, що Угорщина "розуміє українців та бачить їхню героїчну боротьбу".

"Також бачимо, що їм потрібна допомога, але хочемо допомагати так, щоб при цьому не знищити себе. Членство України в ЄС означало б, що ми зруйнуємо самих себе. Ми миттєво втягнулися б у війну з Росією і принесли б її на територію ЄС, а отже – й на територію Угорщини", – заявив прем’єр-міністр Угорщини.

"Учора, завдяки понад двом мільйонам голосів на Voks2025, ми зупинили вступ України до Євросоюзу", – додав він.

Глава уряду Угорщини заявив, що Україна не зі своєї вини залишається "невизначеним утворенням".

"Ми навіть не знаємо, що таке Україна сьогодні, де проходять її кордони. Ця небезпека існувала і в інших країнах колишнього радянського блоку. Саме тому їх спершу приймали в НАТО, бо НАТО могло гарантувати ці кордони. І лише потім ЄС приймав інші відповідні країни", – продовжив Орбан, додавши, що Україну не можна приймати до НАТО, адже це означало б негайну війну.

Нагадаємо, напередодні на саміті ЄС 26 держав Євросоюзу, крім Угорщини, заявили про підтримку подальших переговорів з Україною щодо вступу і погодилися взяти до відома оцінку Єврокомісії про те, що Україна готова до відкриття кластера "Основи".

У четвер Орбан заявив, що результати так званого "референдуму" щодо вступу України в ЄС уповноважили його ще гучніше виступати проти членства України у блоці.

У четвер в уряді Угорщини оголосили остаточні результати "референдуму" щодо вступу України в ЄС та заявили, що проти висловилися 95% тих, хто голосував.