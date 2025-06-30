Дания хочет, чтобы Украина и Молдова продвигались к членству в ЕС одновременно

Расширение ЕС является одним из приоритетов председательства Дании в Европейском Союзе, и Дания хотела бы, чтобы Украина и Молдова двигались на этом пути одновременно.

Об этом, отвечая на вопрос корреспондента "Европейской правды" 30 июня в Брюсселе, заявил посол Дании в ЕС Карстен Грёнбек-Йенсен.

Дания, которая с 1 июля будет председательствовать в Совете ЕС, будет стремиться, чтобы Украина и Молдова проводили переговоры о членстве в Евросоюзе с одинаковой скоростью.

"Мы хотим двигаться вперед с Украиной и Молдовой одновременно и сейчас думаем о том, как это сделать", – подчеркнул Грёнбек-Йенсен.

Посол констатировал, что ЕС сталкивается с трудностями в выполнении этой задачи по Украине, "потому что у нас нет единодушной поддержки с оценкой Украины, что она готова к этому(к открытию переговорных кластеров. – Ред.)".

"Существуют юридические ограничения, существуют политические ограничения, и если бы я поделился здесь с вами нашими соображениями, я не уверен, что мы смогли бы продвигаться настолько быстро", – рассказал Карстен Грёнбек-Йенсен.

"Мы хотим двигаться вперед и, надеюсь, сможем это сделать, но это не просто", – добавил он.

Ранее циркулировала информация, что ЕС может ускорить фактические переговоры о вступлении с Молдовой, "разделив" ее с Украиной, для которой этот процесс заблокировала Венгрия.

В то же время Брюссель разрабатывает сценарий проведения "параллельных переговоров" о вступлении Украины в ЕС в обход Венгрии – первые шаги в его реализации уже сделаны, хотя официально об этом предпочитают не сообщать.

Читайте подробнее в статье Сергея Сидоренко и Татьяны Высоцкой: Как саммит ЕС искал будущее для Украины и почему не одолели сопротивление Венгрии.