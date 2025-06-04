Чому скасування торгових преференцій ЄС не має сильно вдарити по експорту України

5 червня добігає кінця дія автономних торговельних заходів (АТМ), запроваджених Європейським Союзом у 2022 році для підтримки України та її експортного потенціалу.

На найближчі місяці все повертається на круги своя, а саме до положень поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ), умови якої сформувалися ще на початку 2010-х.

Паралельно будуть тривати переговори про перегляд умов торгівлі за ст. 29 Угоди про асоціацію, щоб мінімізувати збитки. В українському уряді сподіваються домогтися кращих умов торгівлі якнайшвидше – до початку сезону врожаю.

Про те, що насправді означає для експорту та економіки України повернення до "старого" торгового режиму, читайте в статті Вероніки Мовчан з Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Експорт без преференцій: які наслідки для України матиме зміна умов торгівлі з ЄС. Далі – стислий її виклад.

Очікувані втрати України у зв’язку з поверненням до "старого" торгового режиму на умовах зони вільної торгівлі – близько 0,2% ВВП у річному вимірі.

Насправді небагато.

По-перше, треба розуміти, що преференції, яки припиняються 5 червня, стосуються меншої частини українського експорту.

До абсолютної більшості товарів українського походження в ЄС не застосовують мита.

По-друге, оскільки тарифні квоти – це складні мита, а не кількісні обмеження, експорт в ЄС продовжиться й за умови повернення мит. Але товари стануть менш конкурентоспроможні за ціною на ринку ЄС, а отже, відбудеться скорочення поставок.

За оцінками Інституту економічних досліджень (ІЕД) та Berlin Economics, повернення до тарифних квот ПВЗВТ призведе до падіння експорту України в ЄС на 1,5 млрд доларів.

Основні товари, на які вплине закінчення дії АТМ – це пшениця, цукор та курятина.

Але якщо говорити про загальний вплив на економіку, то головне питання – наскільки поставки можна переорієнтувати на інші ринки, якщо ринок ЄС залишатиметься закритим понад кілька місяців, як зараз обіцяють в Єврокомісії.

Експорт пшениці, який експортували в ЄС на 0,9 млрд доларів, можна переорієнтувати з незначною втратою вартості.

Якщо внаслідок завершення дії преференцій експорт України в ЄС загалом скорочується на 1,5 млрд доларів, то залишаються втрати у розмірі 0,6 млрд доларів.

Припустимо, що переорієнтація експорту цукру і курятини означає втрату половини вартості (що є дуже сильним припущенням, ймовірні втрати менші).

За такого сценарію загальний експорт України скоротиться на 0,3 млрд доларів.

А на додачу варто уточнити, що ці втрати будуть ще менші, якщо пільговий режим – тепер вже у рамках статті 29 – запрацює швидко, як на це сподіваються в уряді.

Докладніше – у матеріалі Вероніки Мовчан Експорт без преференцій: які наслідки для України матиме зміна умов торгівлі з ЄС.