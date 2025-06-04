Чому скасування торгових преференцій ЄС не має сильно вдарити по експорту України
Новини — Середа, 4 червня 2025, 16:40 —
5 червня добігає кінця дія автономних торговельних заходів (АТМ), запроваджених Європейським Союзом у 2022 році для підтримки України та її експортного потенціалу.
На найближчі місяці все повертається на круги своя, а саме до положень поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ), умови якої сформувалися ще на початку 2010-х.
Паралельно будуть тривати переговори про перегляд умов торгівлі за ст. 29 Угоди про асоціацію, щоб мінімізувати збитки. В українському уряді сподіваються домогтися кращих умов торгівлі якнайшвидше – до початку сезону врожаю.
Про те, що насправді означає для експорту та економіки України повернення до "старого" торгового режиму, читайте в статті Вероніки Мовчан з Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Експорт без преференцій: які наслідки для України матиме зміна умов торгівлі з ЄС. Далі – стислий її виклад.
Очікувані втрати України у зв’язку з поверненням до "старого" торгового режиму на умовах зони вільної торгівлі – близько 0,2% ВВП у річному вимірі.
Насправді небагато.
По-перше, треба розуміти, що преференції, яки припиняються 5 червня, стосуються меншої частини українського експорту.
До абсолютної більшості товарів українського походження в ЄС не застосовують мита.
По-друге, оскільки тарифні квоти – це складні мита, а не кількісні обмеження, експорт в ЄС продовжиться й за умови повернення мит. Але товари стануть менш конкурентоспроможні за ціною на ринку ЄС, а отже, відбудеться скорочення поставок.
За оцінками Інституту економічних досліджень (ІЕД) та Berlin Economics, повернення до тарифних квот ПВЗВТ призведе до падіння експорту України в ЄС на 1,5 млрд доларів.
Основні товари, на які вплине закінчення дії АТМ – це пшениця, цукор та курятина.
Але якщо говорити про загальний вплив на економіку, то головне питання – наскільки поставки можна переорієнтувати на інші ринки, якщо ринок ЄС залишатиметься закритим понад кілька місяців, як зараз обіцяють в Єврокомісії.
Експорт пшениці, який експортували в ЄС на 0,9 млрд доларів, можна переорієнтувати з незначною втратою вартості.
Якщо внаслідок завершення дії преференцій експорт України в ЄС загалом скорочується на 1,5 млрд доларів, то залишаються втрати у розмірі 0,6 млрд доларів.
Припустимо, що переорієнтація експорту цукру і курятини означає втрату половини вартості (що є дуже сильним припущенням, ймовірні втрати менші).
За такого сценарію загальний експорт України скоротиться на 0,3 млрд доларів.
А на додачу варто уточнити, що ці втрати будуть ще менші, якщо пільговий режим – тепер вже у рамках статті 29 – запрацює швидко, як на це сподіваються в уряді.
Докладніше – у матеріалі Вероніки Мовчан Експорт без преференцій: які наслідки для України матиме зміна умов торгівлі з ЄС.