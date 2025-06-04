Почему отмена торговых преференций ЕС не должна сильно ударить по экспорту Украины

5 июня заканчивается действие автономных торговых мер (АТМ), введенных Европейским Союзом в 2022 году для поддержки Украины и ее экспортного потенциала.

На ближайшие месяцы все возвращается на круги своя, а именно к положениям углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (УВЗСТ), условия которой сформировались еще в начале 2010-х.

Параллельно будут продолжаться переговоры о пересмотре условий торговли по ст. 29 Соглашения об ассоциации, чтобы минимизировать убытки. В украинском правительстве надеются добиться лучших условий торговли как можно быстрее – до начала сезона урожая.

О том, что на самом деле означает для экспорта и экономики Украины возвращение к "старому" торговому режиму, читайте в статье Вероники Мовчан из Института экономических исследований и политических консультаций Экспорт без преференций: какие последствия для Украины будут от изменения условий торговли с ЕС. Далее – краткое ее изложение.

Ожидаемые потери Украины в связи с возвращением к "старому" торговому режиму на условиях зоны свободной торговли – около 0,2% ВВП в годовом измерении.

На самом деле немного.

Во-первых, надо понимать, что преференции, которые прекращаются 5 июня, касаются меньшей части украинского экспорта.

К абсолютному большинству товаров украинского происхождения в ЕС не применяют пошлины.

Во-вторых, поскольку тарифные квоты – это сложные пошлины, а не количественные ограничения, экспорт в ЕС продолжится и при условии возврата пошлин. Но товары станут менее конкурентоспособны по цене на рынке ЕС, а значит, произойдет сокращение поставок.

По оценкам Института экономических исследований (ИЭИ) и Berlin Economics, возвращение к тарифным квотам УВЗСТ приведет к падению экспорта Украины в ЕС на 1,5 млрд долларов.

Основные товары, на которые повлияет окончание действия АТМ – это пшеница, сахар и курятина.

Но если говорить об общем влиянии на экономику, то главный вопрос – насколько поставки можно переориентировать на другие рынки, если рынок ЕС будет оставаться закрытым более нескольких месяцев, как сейчас обещают в Еврокомиссии.

Экспорт пшеницы, который экспортировали в ЕС на 0,9 млрд долларов, можно переориентировать с незначительной потерей стоимости.

Если в результате завершения действия преференций экспорт Украины в ЕС в целом сокращается на 1,5 млрд долларов, то остаются потери в размере 0,6 млрд долларов.

Предположим, что переориентация экспорта сахара и курятины означает потерю половины стоимости (что является очень сильным предположением, вероятные потери меньше).

При таком сценарии общий экспорт Украины сократится на 0,3 млрд долларов.

А в дополнение стоит уточнить, что эти потери будут еще меньше, если льготный режим – теперь уже в рамках статьи 29 – заработает быстро, как на это надеются в правительстве.

Подробнее – в материале Вероники Мовчан Экспорт без преференций: какие последствия для Украины будут от изменения условий торговли с ЕС.