У Єврокомісії розповіли, що чекає на Україну після завершення "торговельного безвізу"

Після завершення дії автономних торговельних заходів (АТЗ), які запроваджували пільговий режим торгівлі для українських експортерів, з 6 червня 2025 року вступають у силу перехідні заходи, затверджені Європейською комісією 22 травня, які відкриють доступ до тарифних квот у рамках існуючої поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі України з ЄС (ПВЗВТ).

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив речник Єврокомісії Балаж Уйварі.

Речник Єврокомісії розповів, що перехідні заходи набудуть чинності 6 червня на зміну "торговельному безвізу" з Україною та повернуть українських експортерів до тарифних квот у рамках наявної зони вільної торгівлі України з ЄС.

"Наразі Комісія працює над переглядом поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС (ПВЗВТ) з метою забезпечення довгострокової передбачуваності та стабільності для європейських та українських операторів, у тому числі в перспективі вступу України до ЄС", – заявив Балаж Уйварі.

За його словами, перехідні заходи діятимуть, поки Україна та ЄС не завершать переговори щодо внесення змін до існуючої поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі України з ЄС, нова редакція якої міститиме довгострокові умови для українських експортерів у ЄС, включаючи елементи лібералізації торгівлі.

"Щоб уникнути можливого сценарію "краю прірви" 5 червня, коли закінчується термін дії АТЗ, Комісія підготувала перехідні заходи, які діятимуть до завершення переговорів щодо перегляду ПВЗВТ. Ці заходи мають форму Імплементаційного акту, за який держави-члени проголосували 22 травня на засіданні Комітету з питань спільної організації сільськогосподарських ринків", – розповів речник Єврокомісії.

Вказаний акт, текст якого є в розпорядженні "Європейської правди", відкриє доступ до тарифних квот на продукцію походженням з України в рамках чинної ПВЗВТ.

"Обсяги квот, доступних до кінця 2025 року, становитимуть 7/12 від звичайних річних обсягів, враховуючи, що вони будуть відкриті лише з 6 червня і, таким чином, будуть доступні лише протягом 7 місяців цього року", – уточнив Уйварі.

"Крім того, управління певними квотами, які зазвичай управляються за допомогою ліцензій, тимчасово перейде на полегшений режим управління ("перший прийшов – перший обслужений" – first cоme, first served), щоб гарантувати, що імпорт з України скористається перевагами преференційного торговельного режиму в рамках ПВЗВТ з першого дня припинення застосування АТЗ (6 червня)", – додав він.

Простими словами, українська продукція, експорт якої до ЄС до 2022 року вимагав ліцензування, тимчасово звільняється від необхідності отримання ліцензій.

Квоти ж будуть розподілятися за принципом першості: вони вичерпуватимуться за мірою проведення зовнішньоекономічних операцій українськими експортерами.

Як вже повідомляла "Європейська правда", Європейська комісія 22 травня ухвалила перелік перехідних заходів щодо українського експорту в ЄС, які набудуть чинності з 6 червня 2025 року після того, як завершиться термін дії автономних торговельних заходів для України, відомих як "торговельний безвіз".

Ще наприкінці квітня "ЄвроПравда" писала, що Європейська комісія не планує продовжувати режим автономних торговельних заходів для України (так званий "торговельний безвіз"), який діє до 5 червня, але забезпечить плавний перехід до нової схеми, відповідно до статті 29 Угоди про асоціацію: де всі умови лібералізації торгівлі будуть зафіксовані в угоді про вільну торгівлю між Україною та ЄС.

Варто зауважити, що Європарламент проголосував за запровадження пільгового режиму експорту з України сталі та заліза з 6 червня 2025 року.

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