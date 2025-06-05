Умєров: до "коаліції РЕБ" для України приєдналися п’ять нових країн

Міністр оборони Рустем Умєров розповів, що за підсумками засідання контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") "коаліція РЕБ" поповнилась п’ятьма новими країнами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Facebook.

За словами Умєрова, до ініціативи офіційно приєдналися Бельгія, Швеція, Італія, Туреччина та Естонія, підписавши відповідний додаток до листа про наміри.

"Німеччина як лідер коаліції вже створила фінансовий механізм для закупівель обладнання та послуг у сфері РЕБ. Усе – для їх оперативної передачі Збройним силам України в якості міжнародної військової допомоги", – зазначив міністр.

Він вказав, що радіоелектронна боротьба – "одна з ключових спроможностей сучасної війни, яка дозволяє знищувати, глушити й випереджати ворога на крок".

Очільник Міноборони очікує, що до коаліції приєднаються ще й нові партнери.

Як відомо, на засіданні у форматі "Рамштайн" напередодні Україна та держави-партнери домовилися про створення механізму оборонного виробництва.

Також український президент Володимир Зеленський на "Рамштайні" закликав партнерів більше інвестувати в український ОПК.