Зеленський на "Рамштайні" закликав партнерів більше інвестувати в український ОПК

Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів далі збільшувати інвестиції у виробництво потрібної Україні зброї безпосередньо всередині країни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у дистанційному зверненні під час засідання формату "Рамштайн" 4 червня.

Зеленський зазначив, що Україна вже має налагоджене партнерство з виробництва зброї на своїй території за підтримки іноземних партнерів, таких запущених проєктів є декілька.

"Нам необхідно масштабувати це щонайменш на 50%. Український ОПК все ще має багато незадіяних потужностей – потрібне лише фінансування… У нас є лише 17 млрд доларів на купівлю зброї у нашому національному бюджеті – для індустрії з потенціалом у 35 млрд доларів. Нестача фінансування – 18 млрд доларів", – сказав президент.

Він висловив очікування, що за підсумками засідання будуть конкретні домовленості щодо спільного виробництва та інвестицій в український ОПК.

Нагадаємо, засідання Контактної групи з оборони України вперше проходить без участі США. Очільник Пентагону Піт Гегсет буде відсутній і на засіданні Ради Україна-НАТО.

Раніше у середу Зеленський назвав ультиматумом вимоги Росії, висунуті у переданій Москвою переговорній позиції, та зауважив, що це не те, що російська сторона обіцяла Трампу.