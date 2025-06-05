Умеров: к "коалиции РЭБ" для Украины присоединились пять новых стран

Министр обороны Рустем Умеров рассказал, что по итогам заседания контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") "коалиция РЭБ" пополнилась пятью новыми странами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Facebook.

По словам Умерова, к инициативе официально присоединились Бельгия, Швеция, Италия, Турция и Эстония, подписав соответствующее приложение к письму о намерениях.

"Германия как лидер коалиции уже создала финансовый механизм для закупок оборудования и услуг в сфере РЭБ. Все – для их оперативной передачи Вооруженным силам Украины в качестве международной военной помощи", – отметил министр.

Он указал, что радиоэлектронная борьба – "одна из ключевых возможностей современной войны, которая позволяет уничтожать, глушить и опережать врага на шаг".

Глава Минобороны ожидает, что к коалиции присоединятся еще и новые партнеры.

Как известно, на заседании в формате "Рамштайн" накануне Украина и государства-партнеры договорились о создании механизма оборонного производства.

Также украинский президент Владимир Зеленский на "Рамштайн" призвал партнеров больше инвестировать в украинский ОПК.