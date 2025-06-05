ЗМІ: Трамп у захваті через операцію "Павутина", але турбується про наслідки

Президент США Дональд Трамп заявив, що українська операція "Павутина", в ході якої були вражені літаки стратегічної авіації РФ, була "потужною" і "крутою".

Про це порталу Axios розповіли джерела, які обговорювали з Трампом українську операцію, інформує "Європейська правда".

Водночас, за словами співрозмовників, американський президент занепокоєний тим, що це ще більше ускладнить його місію з припинення вогню.

Портал зазначає, що Трамп був напрочуд стриманим на публіці, коли мова заходила про його особисті почуття щодо атаки України. Однак непублічно він був у захваті від операції.

"Досить потужно", – сказав Трамп одній зі своїх довірених осіб, яка передала його слова Axios.

"Він подумав, що це круто", – сказало друге джерело про реакцію Трампа.

Один із радників Трампа сказав: "З міжнародної точки зору, у вас є чихуахуа, що завдає реальної шкоди набагато більшому собаці".

Водночас Трамп також говорив людям, з якими він зустрічався останніми днями, що атака безпілотників, ймовірно, підштовхне господаря Кремля Владіміра Путіна до дуже серйозних заходів у відповідь, повідомило інше обізнане джерело.

За словами співрозмовника, Трамп стурбований тим, що цей сценарій відкине його дипломатичну ініціативу, яка призвела до перших прямих переговорів між Україною та РФ за три роки.

"Ми хочемо, щоб ця війна закінчилася. Ми хочемо, щоб вона деескалювалася. Тож якщо Путін у відповідь на це сказиться, то так, у президента є побоювання", – сказало інше джерело, яке говорило з Трампом.

Однією з причин занепокоєння Білого дому атакою України було те, що вона була спрямована проти стратегічних бомбардувальників, які можуть нести ядерну зброю і є ключовим елементом ядерного стримування Росії.

"Це дуже небезпечний момент", – сказав американський посадовець.

Джерело розповідає, що Трамп не був здивований, що українці здійснили цю атаку, "тому що це те, що відбувається, коли війна триває".

"Але він стурбований тим, що це затягне бойові дії. Він хоче, щоб бойові дії припинилися, тому він розчаровується щоразу, коли відбувається подібна атака", – сказав високопосадовець Білого дому.

Попри всі це побоювання Трамп також був вражений тим, що зробили українці.

Напередодні Трамп заявив про телефонну розмову з Владіміром Путіним, в ході якої господар Кремля "дуже рішуче заявив, що буде змушений відповісти на нещодавню атаку на аеродроми".

Як повідомлялось, НАТО вважає дуже успішною спецоперацію "Павутина", внаслідок якої були уражені десятки одиниць російської авіації.

Тим часом у Білому домі заявили, що своїми діями Україна "підвищила рівень ризику".