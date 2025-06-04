У НАТО порахували, скільки літаків стратавіації РФ знищила операція СБУ "Павутина"

В НАТО вважають дуже успішною операцію СБУ проти аеропортів стратегічної авіації.

Про це заявив журналістам у Брюсселі представник керівництва Альянсу, що спілкувався на умовах анонімності, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Високопосадовець НАТО наголосив, що за оцінкою Альянсу, це була "найуспішніша операція".

Він підкреслив, що оперує підрахунками, які здійснив Альянс, а не українська сторона, однак оцінки наслідків загалом збігаються з українськими.

"Ми бачимо, що щонайменше 40 літаків були пошкоджені. Від 10 до 13 літаків повністю зруйновані", – заявив, зокрема, він.

Серед пошкоджених російських літаків у НАТО ідентифікували 15 стратегічних бомбардувальників Ту-95, 20 літаків Ту-22 і як мінімум один літак ДРЛС А-50, яких армія РФ має на озброєнні лише кілька штук.

За оцінками Альянсу, атака зруйнувала 34% наявних у Росії ракетоносців

"Це має критичний вплив на російські спроможності", – наголосив високопосадовець.

На ці оцінки не впливає те, що в Альянсі свідомі, що частина пошкоджених та зруйнованих літаків могли використовуватися у якості "донорів запчастин" і не виконувати бойові місії, в НАТО не мають цього розподілу, пояснив посадовець.

"Ми не можемо підтвердити, що всі з них були повністю працездатними… Також ця атака не знищує російську здатність завдавати повітряні удари, але вона точно знижує здатність Росії здійснювати ракетні удари, у тому числі удари, які, як знають українці, відбуваються рано вранці", – заявив він. Представник НАТО окремо підкреслив також вплив того, що ця операція довела здатність України завдавати шкоди військовим спроможностям РФ у будь-якій частині Росії.

Раніше генсек НАТО прокоментував атаки України на стратегічну авіацію РФ.

Перед цим президент Зеленський розповів лідерам кількох держав НАТО, що показала операція "Павутина".

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, коментуючи українську атаку на російські військові аеродроми, внаслідок якої були знищені та пошкоджені стратегічні бомбардувальники, заявила, що Україна успішно захищає себе.