Як НАТО змінить вимоги до союзників щодо витрат на оборону і чому це – на користь Україні

Менш як три тижні залишається до початку саміту НАТО в Гаазі.

У часи Трампа союзники вже звикли до хаотичності рішень та до узгодження планів у останній момент – але цього разу, схоже, все іде інакше. У Альянсі вже є розуміння того, як відбуватиметься саміт у Гаазі, якою буде роль України у ньому та які обриси матимуть рішення, ухвалені за підсумками зустрічі лідерів.

Про деталі саміту, щодо яких досі точаться дискусії, читайте в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Компроміс із Трампом. Що готує для України та союзників саміт НАТО у Гаазі. Далі – стислий її виклад.

За словами генсека НАТО Марка Рютте, "у центрі саміту в Гаазі буде новий план інвестицій в оборону".

Ще до вступу на посаду Дональд Трамп попереджав, що він вимагатиме у партнерів по НАТО різко наростити оборонні витрати.

Понад два місяці тому держсекретар США Марко Рубіо приїхав на міністерську зустрів до Брюсселя з сигналом про те, що вимога про 5% – не жарт.

Втім, як і припускала тоді "Європейська правда", в реальності вимога про 5% виявилася гнучкою, а Вашингтон погодився на компромісну схему. Реальні оборонні витрати мають зрости до 3-3,5% від ВВП європейських держав, а решту 1,5-2% закриють проєктами, які не пов'язані з армією і які досі ніколи не зараховували до "військових витрат". Наприклад – проєкти побудови доріг (мовляв, для логістики), або ліній зв'язку, або фінансування проєктів інформаційної безпеки тощо.

Це дасть Трампу можливість для піару (він матиме підстави говорити, що Європа виконала його вимогу про 5%) і водночас збереже показник оборонних витрат на рівні, який більшість європейських держав зможуть виконати.

У будь-якому разі йдеться про сотні мільярдів на закупівлю зброї.

Настільки радикальне збільшення оборонних витрат, які лідери держав НАТО особисто пообіцяють Трампові на саміті у Гаазі, гратиме на користь Україні.

Наразі в Альянсі утримуються від детальних офіційних заяв про це, але генсек вже дав публічне зобов'язання, що Україна як мінімум не постраждає від змін.

"Ми розробимо новий інвестиційний план таким чином, щоб він не вплинув на співпрацю союзників з Україною, щоб ви мали все необхідне для продовження боротьби", – заявив генсек Рютте, відповідаючи на запитання "Європейської правди" перед початком міністерської зустрічі.

Як вже йшлося вище, витрати на оборону, що мають зрештою досягти 5% від ВВП, будуть поділені на дві частини.

Найімовірніше, Україну дозволять фінансувати з обох компонент.

Також є всі підстави очікувати, що держави Альянсу стикнуться зі складнощами у витрачанні коштів у тих обсягах, яких вимагають США. У цьому може допомогти Україна.

Зокрема, частину зобов'язань держави-союзники будуть прагнути "добрати" за рахунок української компоненти. Наприклад, така крихітна, але дуже багата країна, як Люксембург.

У тому числі "добиратимуть" з використанням потужностей української оборонки, яка демонструє значно вищі темпи зростання. І нова ідея створення "індустріального "Рамштайну" для виробництва зброї може стати ще одним шляхом для європейських лідерів, щоби підвищити рівень виконання оборонних обіцянок для США.

А ще відомо, що держави-союзники домовилися зробити підсумкове рішення саміту дуже коротким.

Скорочення, як не дивно, грає на руку Україні. Нинішній варіант, за якого Альянс свідомо не зачіпатиме жодної іншої теми, крім розподілу фінансування, є єдиним, який дозволить Україні зберегти поточний статус у відносинах.

Чи означає це, що України взагалі не буде у рішенні саміту? Не факт. Згадка про фінансування допомоги Україні цілком може бути таким елементом, і це буде теж вигідне Києву.

Докладніше – в матеріалі Сергія Сидоренка Компроміс із Трампом. Що готує для України та союзників саміт НАТО у Гаазі.