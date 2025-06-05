Как НАТО изменит требования к союзникам по расходам на оборону и почему это – на пользу Украине

Менее трех недель остается до начала саммита НАТО в Гааге.

Во времена Трампа союзники уже привыкли к хаотичности решений и к согласованию планов в последний момент – но на этот раз, похоже, все идет иначе. В Альянсе уже есть понимание того, как будет проходить саммит в Гааге, какой будет роль Украины в нем и какие очертания будут иметь решения, принятые по итогам встречи лидеров.

О деталях саммита, по которым до сих пор ведутся дискуссии, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Компромисс с Трампом. Что готовит для Украины и союзников саммит НАТО в Гааге. Далее – краткое ее изложение.

По словам генсека НАТО Марка Рютте, "в центре саммита в Гааге будет новый план инвестиций в оборону".

Еще до вступления в должность Дональд Трамп предупреждал, что он потребует у партнеров по НАТО резко нарастить оборонные расходы.

Более двух месяцев назад госсекретарь США Марко Рубио приехал на министерскую встречу в Брюссель с сигналом о том, что требование о 5% – не шутка.

Впрочем, как и предполагала тогда "Европейская правда", в реальности требование о 5% оказалось гибким, а Вашингтон согласился на компромиссную схему. Реальные оборонные расходы должны вырасти до 3-3,5% от ВВП европейских государств, а остальные 1,5-2% закроют проектами, которые не связаны с армией и которые до сих пор никогда не причисляли к "военным расходам". Например – проекты построения дорог (мол, для логистики), или линий связи, или финансирование проектов информационной безопасности и тому подобное.

Это даст Трампу возможность для пиара (он будет иметь основания говорить, что Европа выполнила его требование о 5%) и одновременно сохранит показатель оборонных расходов на уровне, который большинство европейских государств смогут выполнить.

В любом случае речь идет о сотнях миллиардов на закупку оружия.

Столь радикальное увеличение оборонных расходов, которые лидеры государств НАТО лично пообещают Трампу на саммите в Гааге, будет играть на пользу Украине.

Сейчас в Альянсе воздерживаются от детальных официальных заявлений об этом, но генсек уже дал публичное обязательство, что Украина как минимум не пострадает от изменений.

"Мы разработаем новый инвестиционный план таким образом, чтобы он не повлиял на сотрудничество союзников с Украиной, чтобы вы имели все необходимое для продолжения борьбы", – заявил генсек Рютте, отвечая на вопрос "Европейской правды" перед началом министерской встречи.

Как уже говорилось выше, расходы на оборону, которые должны в конце концов достичь 5% от ВВП, будут разделены на две части.

Вероятнее всего, Украине позволят финансировать из обеих компонент.

Также есть все основания ожидать, что государства Альянса столкнутся со сложностями в расходовании средств в тех объемах, которых требуют США. С этим может помочь Украина.

В частности, часть обязательств государства-союзники будут стремиться "добрать" за счет украинской компоненты. Например, такая крохотная, но очень богатая страна, как Люксембург.

В том числе "добирать" будут с использованием мощностей украинской оборонки, которая демонстрирует значительно более высокие темпы роста. И новая идея создания "индустриального "Рамштайна" для производства оружия может стать еще одним путем для европейских лидеров, чтобы повысить уровень выполнения оборонных обещаний для США.

А еще известно, что государства-союзники договорились сделать итоговое решение саммита очень коротким.

Сокращение, как ни странно, играет на руку Украине. Нынешний вариант, при котором Альянс сознательно не будет затрагивать никакой другой темы, кроме распределения финансирования, является единственным, который позволит Украине сохранить текущий статус в отношениях.

Означает ли это, что Украины вообще не будет в решении саммита? Не факт. Упоминание о финансировании помощи Украине вполне может быть таким элементом, и это будет тоже выгодно Киеву.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Компромисс с Трампом. Что готовит для Украины и союзников саммит НАТО в Гааге.