Укр Рус Eng

ЗМІ: Трамп провів довгоочікувану розмову з лідером Китаю про тарифи

Новини — Четвер, 5 червня 2025, 17:50 — Марія Ємець

Президент США Дональд Трамп провів довгоочікувану розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном – що у Білому домі ще не підтвердили офіційно.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Про телефонну розмову Трампа з Сі Цзіньпіном CNN дізнались від "поінформованого джерела". Також про це заявили контрольовані державою китайські медіа. Водночас у Білому домі поки не повідомляли про розмову. 

Розмова, якщо відбулася, стала першою після тривалої відсутності контактів між Пекіном і Вашингтоном на найвищому рівні. Перед цим Трамп і Сі Цзіньпін говорили 17 січня, за кілька днів перед інавгурацією Трампа. 

За даними ЗМІ, китайські посадовці, що готували розмову з Трампом, тривалий час відкладали її – через побоювання, як під час неї буде поводитись відомий непередбачуваністю президент США. У той же час Трамп дуже хотів розмови

Джерела, які повідомили ці деталі, стверджують, що у Пекіні взяли до відома сумнозвісну суперечку в Овальному кабінеті між Трампом і Володимиром Зеленським, а згодом принизливий прийом президента ПАР Сіріла Рамафоси, та намагалися запобігти чомусь подібному навіть у приватній розмові лідерів. 

Минулої п’ятниці  Трамп звинуватив Китай у порушенні угоди про взаємне пом'якшення тарифів, укладеної на початку травня під час двосторонніх торговельних переговорів.

Згідно з тією домовленістю, США мали тимчасово знизити тарифи на китайські товари зі 145% до 30%, а Китай знизить мита на американський імпорт зі 125% до 10%. Сторони також домовилися створити "механізм для продовження обговорень щодо економічних і торговельних відносин".


Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Трамп Китай
Реклама: