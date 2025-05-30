Трамп емоційно звинуватив Китай у порушенні домовленості про зниження тарифів

Президент США Дональд Трамп у пʼятницю звинуватив Китай у порушенні угоди про взаємне пом'якшення тарифів, укладеної на початку травня під час двосторонніх торговельних переговорів.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Трамп заявив, що до домовленості про зниження тарифів "Китай перебував у серйозній економічній небезпеці" і там, "м'яко кажучи, почалися "громадянські заворушення".

"Я уклав швидку угоду з Китаєм, щоб врятувати їх від того, що, на мою думку, могло бути дуже поганою ситуацією, і я не хотів, щоб це сталося", – наголосив він.

Але, стверджує президент США, "Китай, що, мабуть, не є для декого несподіванкою, повністю порушив угоду з нами" (останні слова написані великими літерами. – Ред.).

Трамп при цьому не уточнив, як саме Китай не дотримується угоди зі США, і не зазначив, як на оголошене ним порушення відповість американська сторона.

Нагадаємо, згідно з домовленістю, США мали тимчасово знизити тарифи на китайські товари зі 145% до 30%, а Китай знизить мита на американський імпорт зі 125% до 10%. Сторони також домовилися створити "механізм для продовження обговорень щодо економічних і торговельних відносин".

Нагадаємо, Дональд Трамп підняв тарифи на імпорт з Китаю до 145%, а Пекін своїми заходами у відповідь підвищила тарифи на американські товари до 125%.

За квітень експорт з Китаю до США обвалився на 21%, а від бізнесу почали лунати побоювання про загрозу дефіциту товарів і компонентів. Під кінець квітня Трамп почав визнавати, що безпрецедентні мита проти Китаю доведеться знизити.