США і Канада ведуть таємні переговори про торгівлю і безпеку

Посол США у Канаді Піт Хукстра стверджує, що канадський премʼєр-міністр Марк Карні та Дональд Трамп ведуть прямі переговори, щоб узгодити рамки торговельної та безпекової угоди.

Про це він сказав в інтервʼю The Globe and Mail, повідомляє "Європейська правда".

За словами Хукстри, переговори між лідерами та високопосадовцями Канади і США відбуваються в режимі повної "тиші", щоб забезпечити позитивний результат.

Він уточнив, що в переговорах беруть участь міністр торгівлі Канади Домінік Леблан, його американський візаві Говард Латнік і торговий представник США Джеймісон Грір.

"Вони (Трамп і Карні. – Ред.) мали розмови, і не тільки в Овальному кабінеті. Ознаки того, що вони регулярно спілкуються, є для мене чітким сигналом, що обидві сторони визнають важливість і нагальність просування в цьому питанні", – зазначив американський посол.

Хукстра додав, що на переговорах порушуються питання доступу США до ресурсів Канади та розширення ролі Канади в Арктиці, збільшення витрат на оборону, енергетики, безпеки кордонів та інше.

З моменту вступу на посаду в січні Трамп неодноразово заявляв, що хоче, щоб Канада стала 51-м штатом США.

На початку травня премʼєр-міністр Канади Марк Карні під час зустрічі з Трампом у Білому домі категорично виключив перетворення своєї держави на "51-й американський штат".

Читайте також: Перемога завдяки Трампу: як погрози президента США змінили канадську політику.