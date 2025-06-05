США и Канада ведут тайные переговоры о торговле и безопасности

Посол США в Канаде Пит Хукстра утверждает, что канадский премьер-министр Марк Карни и Дональд Трамп ведут прямые переговоры, чтобы согласовать рамки торгового и безопасное соглашения.

Об этом он сказал в интервью The Globe and Mail, сообщает "Европейская правда".

По словам Хукстры, переговоры между лидерами и высокопоставленными чиновниками Канады и США проходят в режиме полной "тишины", чтобы обеспечить положительный результат.

Он уточнил, что в переговорах участвуют министр торговли Канады Доминик Леблан, его американский визави Говард Латник и торговый представитель США Джеймисон Грир.

"Они (Трамп и Карни. – Ред.) проводили беседы, и не только в Овальном кабинете. Признаки того, что они регулярно общаются, являются для меня четким сигналом, что обе стороны признают важность и срочность продвижения в этом вопросе", – отметил американский посол.

Хукстра добавил, что на переговорах поднимаются вопросы доступа США к ресурсам Канады и расширения роли Канады в Арктике, увеличения расходов на оборону, энергетику, безопасность границ и прочее.

С момента вступления в должность в январе Трамп неоднократно заявлял, что хочет, чтобы Канада стала 51-м штатом США.

В начале мая премьер-министр Канады Марк Карни во время встречи с Трампом в Белом доме категорически исключил превращение своего государства в "51-й американский штат".

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