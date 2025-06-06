Чехія підтримує санкції проти Росії на тлі нещодавніх дій Словаччини

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що його країна продовжить підтримувати Україну і наполягати на прийнятті 18-го пакета жорстких антиросійських санкцій на тлі дій Словаччини.

Про це пише Radio Prague International, передає "Європейська правда".

Фіала вважає єдність Європейського Союзу надзвичайно важливою, а нещодавнє рішення словацького парламенту зобов'язати членів уряду не приймати подальших санкцій проти Росії – негативним для безпеки Європи.

"З усією повагою, я не вважаю рішення словацького парламенту корисним для безпеки Європи. Чехія вважає боротьбу з агресивною політикою Росії важливою. Єдність ЄС, особливо проти російської агресії, має вирішальне значення", – наголосив він.

Прем’єр Чехії акцентував, що його країна продовжуватиме підтримувати Україну і домагатися прийняття 18-го пакета жорстких антиросійських санкцій.

Зазначимо, 4 червня словацький президент Петер Пеллегріні відхилив петицію з вимогою провести референдум про скасування санкцій проти Росії.

Пеллегріні ще на початку травня отримав петицію від ультраправої партії "Рух словацького відродження" (SHO) щодо референдуму про скасування санкцій проти РФ, яка набрала 400 тисяч підписів.

Водночас наступного дня парламент Словаччини ухвалив резолюцію, яка закликає членів уряду відмовлятися від підтримки нових санкцій і торговельних обмежень проти Росії в міжнародних організаціях.

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо пізніше заявив, що підтримав би проведення такого референдуму.