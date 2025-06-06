Чехия поддерживает санкции против России на фоне недавних действий Словакии
Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что его страна продолжит поддерживать Украину и настаивать на принятии 18-го пакета жестких антироссийских санкций на фоне действий Словакии.
Об этом пишет Radio Prague International, передает "Европейская правда".
Фиала считает единство Европейского Союза чрезвычайно важным, а недавнее решение словацкого парламента обязать членов правительства не принимать дальнейших санкций против России – негативным для безопасности Европы.
"Со всем уважением, я не считаю решение словацкого парламента полезным для безопасности Европы. Чехия считает борьбу с агрессивной политикой России важной. Единство ЕС, особенно против российской агрессии, имеет решающее значение", – подчеркнул он.
Премьер Чехии акцентировал, что его страна будет продолжать поддерживать Украину и добиваться принятия 18-го пакета жестких антироссийских санкций.
Отметим, 4 июня словацкий президент Петер Пеллегрини отклонил петицию с требованием провести референдум об отмене санкций против России.
Пеллегрини еще в начале мая получил петицию от ультраправой партии "Движение словацкого возрождения" (SHO) относительно референдума об отмене санкций против РФ, которая набрала 400 тысяч подписей.
В то же время на следующий день парламент Словакии принял резолюцию, призывающую членов правительства отказываться от поддержки новых санкций и торговых ограничений против России в международных организациях.
Премьер Словакии Роберт Фицо позже заявил, что поддержал бы проведение такого референдума.