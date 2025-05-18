Фіцо готовий підтримати референдум про скасування санкцій проти Росії

Словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо заявив, що підтримав би проведення референдуму про скасування санкцій проти Росії, якби такий був організований.

Про це він сказав у суботньому ефірі STVR, повідомляє "Європейська правда".

Фіцо порівняв санкції проти Росії з "чумою", додавши, що вони не мають жодного впливу на Москву і лише шкодять європейській економіці.

На уточнювальне питання ведучого, чи підтримав би словацький премʼєр референдум щодо скасування санкцій проти РФ, він сказав, що для такого рішення йому не потрібен референдум.

"Якщо такий референдум буде, я спокійно його підтримаю. Я говорю за себе, але я його підтримаю", – зазначив він.

Також Фіцо розкритикував обговорення санкцій проти РФ у момент, коли, на його думку, "нарешті з'являються перші ознаки переговорів" між Києвом і Москвою.

"Як ми можемо в час, коли ведуться переговори про мир, готувати масивний пакет санкцій проти Російської Федерації? Це тільки підтверджує, що ті розмови, які я чую на Заході, абсолютно нещирі", – стверджує глава словацького уряду.

На початку травня президент Словаччини Петер Пеллегріні отримав петицію від ультраправої партії "Рух словацького відродження" (SHO) щодо референдуму про скасування санкцій проти РФ.

Пеллегріні тоді сказав, що після оцінки петиції – яка набрала 400 тисяч підписів – вирішить, чи оголошувати референдум. Рішення має бути ухвалене протягом 30 днів після отримання петиції.

Аби результати референдуму були чинними, в ньому мають узяти участь не менш як 50% виборців Словаччини, а результат має бути схвалений абсолютною більшістю тих, хто голосує.

У березні прем’єр Словаччини Роберт Фіцо уже погрожував заблокувати подальші європейські санкції проти Росії, якщо ті, за його словами, загрожуватимуть мирному врегулюванню війни в Україні.

Читайте також: Каральні санкції та слабкі місця економіки РФ: які рекомендації отримав Євросоюз.