Глава МЗС Франції про сварку Трампа з Маском: вони не створені, щоб ладнати

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро прокоментував публічну сварку, яка напередодні спалахнула між президентом США Дональдом Трампом та мільярдером Ілоном Маском.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву французького міністра наводить Le Figaro.

Коментуючи суперечку Трампа з Маском, Барро зазначив, що "політика та суспільні інтереси не сумісні".

"Я вважаю, що це (суперечка. – Ред.) було очікуваним, передбачуваним. Ці двоє не були створені, щоб ладнати", – сказав він.

Публічна суперечка між президентом США та американським мільярдером спалахнула раніше у четвер, коли Трамп заявив, що переміг би на президентських виборах без допомоги Маска.

Після цього Маск почав публікувати серію дописів на Х, які почались із критичного зауваження: мовляв, без його допомоги "Трамп програв би вибори, демократи контролювали б Палату представників, а республіканці мали б 51 мандат проти 49 у Сенаті".

У подальших дописах Маск продовжив різко критикувати One Big Beautiful Bill, який, за його словами, передбачає зростання і без того великого дефіциту бюджету США.

Принагідно він почав наводити раніші заяви Трампа, де той, серед іншого, різко критикував збільшення бюджетного дефіциту, супроводжуючи їх саркастичними коментарями на кшталт: "Де людина, яка писала ці слова? Її замінили на клона?"

У відповідь Трамп написав, що в певний момент часу Ілон опинився "на межі", а також додав, що "він просто збожеволів!".

Тим часом ЗМІ повідомляють про спроби Білого дому примирити Трампа з Маском.