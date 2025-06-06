Глава МИД Франции о ссоре Трампа с Маском: они не созданы, чтобы ладить

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро прокомментировал публичную ссору, которая накануне вспыхнула между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском.

Как сообщает "Европейская правда", заявление французского министра приводит Le Figaro.

Комментируя спор Трампа с Маском, Барро отметил, что "политика и общественные интересы несовместимы".

"Я считаю, что это (спор. – Ред.) было ожидаемым, предсказуемым. Эти двое не были созданы, чтобы ладить", – сказал он.

Публичный спор между президентом США и американским миллиардером вспыхнул ранее в четверг, когда Трамп заявил, что победил бы на президентских выборах без помощи Маска.

После этого Маск начал публиковать серию постов на Х, которые начались с критического замечания: мол, без его помощи "Трамп проиграл бы выборы, демократы контролировали бы Палату представителей, а республиканцы имели бы 51 мандат против 49 в Сенате".

В последующих постах Маск продолжил резко критиковать One Big Beautiful Bill, который, по его словам, предусматривает рост и без того большого дефицита бюджета США.

Попутно он начал приводить ранние заявления Трампа, где тот, среди прочего, резко критиковал увеличение бюджетного дефицита, сопровождая их саркастическими комментариями вроде: "Где человек, который писал эти слова? Его заменили на клона?"

В ответ Трамп написал, что в определенный момент времени Илон оказался "на грани", а также добавил, что "он просто сошел с ума!".

Тем временем СМИ сообщают о попытках Белого дома примирить Трампа с Маском.