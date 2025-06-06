"Варварські дії": глава МЗС Британії прокоментував атаку РФ на Україну

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі засудив російську масовану атаку на Україну у ніч на п'ятницю, 6 червня.

Про це він написав в Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Леммі, господар Кремля Владімір Путін і його армія знову атакують мирні українські міста.

"Путін знову атакує міста, будинки та цивільних осіб. Це не військові цілі, а варварські дії", – підкреслив британський міністр.

В ніч на 6 червня столиця України зазнала чергової комбінованої атаки з боку Росії. У Києві внаслідок падіння уламків та влучань пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, автомобілі, а також колії метрополітену.

Також під російськими ударами опинилась низка інших міст. Загалом РФ застосувала 452 засоби повітряного нападу: ракети та дрони, протиповітряна оборона знешкодила 406 ворожих цілей, поза тим, є влучання у 13 локаціях та падіння уламків.

Чотири людини загинули, 20 отримали поранення.