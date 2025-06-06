"Варварские действия": глава МИД Британии прокомментировал атаку РФ на Украину

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми осудил российскую массированную атаку на Украину в ночь на пятницу, 6 июня.

Об этом он написал в Х, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Лэмми, хозяин Кремля Владимир Путин и его армия снова атакуют мирные украинские города.

"Путин снова атакует города, дома и гражданских лиц. Это не военные цели, а варварские действия", – подчеркнул британский министр.

В ночь на 6 июня столица Украины подверглась очередной комбинированной атаке со стороны России. В Киеве в результате падения обломков и попаданий повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, автомобили, а также пути метрополитена.

Также под российскими ударами оказался ряд других городов. В общем РФ применила 452 средства воздушного нападения: ракеты и дроны, противовоздушная оборона обезвредила 406 вражеских целей, кроме того, есть попадания в 13 локациях и падения обломков.

Четыре человека погибли, 20 получили ранения.