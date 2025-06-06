У Швеції розслідують 30 випадків пошкодження веж зв'язку: підозрюють диверсію
У Швеції розслідують серію випадків пошкодження веж зв’язку, що можуть бути проявом системної диверсійної діяльності.
Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".
Шведська поліція розслідує близько 30 інцидентів з обладнанням веж зв’язку, що викликають припущення про диверсію. У всіх випадках зловмисники ріжуть кабелі і пошкоджують важливі елементи та не крадуть ніякого обладнання.
Перші повідомлення почали надходити під час великодніх вихідних. У деяких випадках завдані ушкодження призвели до перебоїв зі зв’язком, але не створили масштабних проблем.
"Особливість полягає у тому, що такі повідомлення надходять з географічно обмеженої території", – зазначив очільник безпекового відділу шведської державної Служби з поштового зв’язку і телекомунікацій Роджер Густафссон.
За даними від джерел, у поліції схиляються до версії, що за більшістю інцидентів стоять ті самі суб’єкти. "Спільним знаменником" для випадків є те, що усі вони сталися неподалік траси E22 уздовж східного узбережжя Швеції.
Нагадаємо, у травні в Німеччині почали розглядати справу трьох осіб, яких вважають завербованими РФ агентами для підготовки диверсій у Німеччині.
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