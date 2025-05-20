У Баварії починається суд над трьома підозрюваними у підготовці диверсій на замовлення РФ

У німецькій Баварії починають судовий розгляд справи щодо трьох осіб, яких вважають завербованими РФ агентами для підготовки диверсій у Німеччині.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

У Вищому земельному суді Мюнхена починається суд над трьома підозрюваними, яких прокуратура вважає "низовими" агентами, завербованими РФ для підготовки диверсій у Німеччині.

Головним відповідачем є чоловік на ім’я Дітер, якого паралельно судять в іншій справі – щодо приєднання до одного з підрозділів так званої "ДНР" з 2014 по 2016 рік. У тій справі його звинувачують у членстві в терористичній організації.

Слідство вважає, що з тих часів Дітер підтримував контакти з особою, пов’язаною з російською розвідкою. З жовтня 2023 року йому передавали інструкції щодо організації диверсій у Німеччині.

Дітер, як вважають, залучив двох інших виконавців – Александра й Алекса.

Прокуратура звинувачує Дітера у тому, що він погодився влаштувати вибухи й підпали на військовій інфраструктурі та промислових об’єктах у Німеччині і вже почав фото- і відеофіксацію цілей та пересилав цю інформацію замовнику.

Зокрема, ціллю мала стати залізнична гілка, якою часто прямують ешелони з військовою допомогою для України. Також планувались дії проти підприємства ОПК під Байройтом на сході Німеччини.

Дітера й Александра затримали ще у квітні 2024 року. Дітер відтоді під вартою, Александра згодом випустили з-під варти з низкою обмежень. Алекса не брали під варту.

Раніше у травні німецькі ЗМІ повідомили про арешти у Німеччині та Швейцарії осіб, що нібито мали за дорученням російських спецслужб відправити посилки з вибуховими пристроями. Підозрювані є українцями.

Латвійська спецслужба нещодавно опублікувала поради щодо виявлення можливих розвідників та диверсантів.