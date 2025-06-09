Міністр оборони Фінляндії каже, що зараз не час на широкі дискусії про оборонні витрати

Міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен заявляє, що немає часу на широку парламентську дискусію щодо збільшення видатків на оборону.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Міністр посилається на графіки НАТО та ситуацію з безпекою в Європі, коли йдеться про збільшення витрат на оборону.

"Немає часу на річний процес, оскільки НАТО вже затвердив графіки", – прокоментував він.

На вихідних лідер фракції Партії зелених Орас Тинккюнен розкритикував уряд Петтері Орпо за те, що він зобов’язався витрачати на оборону з 5% валового внутрішнього продукту без обговорення цього питання в парламенті, тобто серед усіх парламентських партій.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте нещодавно запропонував збільшити витрати на оборону до 5%. Хякканен оголосив, що Фінляндія підтримує пропозицію Рютте.

За словами Хякканена, це питання довелося вирішувати швидко через глобальну політичну ситуацію.

"НАТО вирішив швидко вирішити це питання на основі пропозиції генерального секретаря. Кілька тижнів тому членам альянсу було зроблено пропозицію, і ми мусили швидко сформувати позицію Фінляндії", – сказав він.

За словами опозиції, фактичних переговорів з цього питання не проводилося. Натомість парламентським партіям було повідомлено, про що йдеться, зазначає Хякканен.

Парламентські партії отримують дуже широку та вичерпну інформацію, і ця робота буде продовжена.

Він сподівається, що опозиція зрозуміє це рішення.

Раніше США оголосили, що вимагають якнайшвидшого переходу країн НАТО до оборонних витрат у розмірі щонайменше 5% ВВП, та обґрунтували вимогу тим, що Росія становить "найбільшу загрозу" у євроатлантиці.

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