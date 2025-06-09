Министр обороны Финляндии говорит, что сейчас не время для широких дискуссий об оборонных расходах

Министр обороны Финляндии Антти Хякканен заявляет, что нет времени на широкую парламентскую дискуссию об увеличении расходов на оборону.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Министр ссылается на графики НАТО и ситуацию с безопасностью в Европе, когда речь идет об увеличении расходов на оборону.

"Нет времени на годовой процесс, поскольку НАТО уже утвердило графики", – прокомментировал он.

На выходных лидер фракции Партии зеленых Орас Тинккюнен раскритиковал правительство Петтери Орпо за то, что оно обязалось тратить на оборону 5% валового внутреннего продукта без обсуждения этого вопроса в парламенте, то есть среди всех парламентских партий.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте недавно предложил увеличить расходы на оборону до 5%. Хякканен объявил, что Финляндия поддерживает предложение Рютте.

По словам Хякканена, этот вопрос пришлось решать быстро из-за глобальной политической ситуации.

"НАТО решило быстро решить этот вопрос на основе предложения генерального секретаря. Несколько недель назад членам альянса было сделано предложение, и мы должны были быстро сформировать позицию Финляндии", – сказал он.

По словам оппозиции, фактических переговоров по этому вопросу не проводилось. Зато парламентским партиям было сообщено, о чем идет речь, отмечает Хякканен.

Парламентские партии получают очень широкую и исчерпывающую информацию, и эта работа будет продолжена.

Он надеется, что оппозиция поймет это решение.

Ранее США объявили, что требуют скорейшего перехода стран НАТО к оборонным расходам в размере не менее 5% ВВП, и обосновали требование тем, что Россия представляет "наибольшую угрозу" в евроатлантике.

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