У Фінляндії підозрюють компанію в постачанні Україні неякісних бронежилетів

Центральне управління кримінальної поліції Фінляндії підозрює компанію у постачанні українській армії неякісних бронежилетів.

Про це йдеться в офіційній заяві, передає "Європейська правда".

Центральне управління кримінальної поліції підозрює фінську компанію в шахрайстві, розкраданні та відмиванні грошей у справі, в якій компанія уклала контракт на суму приблизно 5,7 млн євро з Міністерством оборони України на поставку бронезахисних жилетів.

За контрактом, компанія мала поставити 10 тисяч бронежилетів українській армії. Влітку 2022 року армії було поставлено 5 тисяч бронежилетів.

Поліція повідомила, що за результатами попереднього розслідування є підстави підозрювати, що бронежилети не відповідали якості, зазначеній у контракті. Україна подала запит про правову допомогу в цій справі наприкінці 2023 року.

Відповідальна особа компанії підозрюється в скоєнні кримінальних злочинів. Під час попереднього розслідування було затримано двох осіб, проте один з них не підозрюється в скоєнні кримінальних злочинів.

Справа буде передана на розгляд для винесення обвинувального висновку влітку.

Нещодавно писали, що Міністерство оборони Фінляндії готує вже 29-й пакет військової допомоги Україні оцінною вартістю 143 млн євро.

Попередній, 28-й за рахунком, пакет військової допомоги Фінляндії для України, вартість якого становить близько 200 млн євро, був оголошений у березні 2025 року.